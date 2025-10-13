HMZ et ZKR sont des "Méchant au grand cœur"

Une connexion bien crapuleuse entre HMZ et ZKR, et ça fonctionne bien !

On a été gâtés niveau gros feats cette semaine : Ninho/Himra, Favé/SDM, et maintenant on retrouve HMZ et ZKR pour le clip de "Méchant au grand cœur". Un morceau extrait du nouveau projet de HMZ, "Ecoute & Juge", qui vient de sortir lui aussi. Qu'on se le dise, le morceau est très street, ça ne parle que de business et de rue, mais aussi d'ambitions, et le clip, quant à lui, a été tourné dans un décor très luxueux : belle barraque, belles sapes, gros gammos, les deux rappeurs n'ont clairement plus le temps !