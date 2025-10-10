Naza réunit Keblack, Gradur et Dadi pour "Bang Bang Bang", à l'occasion de la sortie de Battlefield 6 !

Le genre de collab rap français / jeux vidéos qui risque de faire beaucoup de bruit.

Battlefield 6 semble avoir mis le paquet niveau marketing, afin d'éteindre la concurrence de Call of Duty : Black Ops 7. Le jeu sort officiellement aujourd'hui en France, et pour fêter ça, ils ont frappé un grand coup en dévoilant un grand clip en partenariat avec Naza, Gradur, Dadi et Keblack. Le morceau s'appelle "Bang Bang Bang", et dans la vidéo, forcément, c'est la guerre : coups de lance-roquettes, fusils d'assaut, avec une esthétique qui rappelle bien celle du jeu vidéo. U, très joli coup marketing, l'avenir dira si ça a l'effet escompté !