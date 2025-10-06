Damso sort un tout nouveau clip, "MTL", en compagnie de Blynk

Le rappeur est en roue libre et parfois, ça peut donner des choses intéressantes !

Maintenant que Damso a sorti son tout dernier album officiel, il se permet de faire littéralement ce qu'il veut : il a annoncé un projet ne contenant que des collabs avec des artistes qu'il aime, des passionnés, souvent peu connus, pour leur donner un peu de lumière. Cette semaine on le retrouve en compagnie de Blynk, artiste québécois, pour le clip de "MTL", qui se déroule donc à Montréal. Un morceau où la mélo prend beaucoup de place, sur une prod de l'inévitable Boumidjal, avec une vibe un peu afro/RnB. Ça ne révolutionne pas le genre, mais franchement, c'est bien fait! Vous en pensez quoi ?