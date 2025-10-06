La Hasba22 n'a pas le choix : c'est "Bara ou Barreaux"

La Hasba22 nous livre une nouvelle sortie sur une prod assez spéciale, mais ça le fait !

Plus de 3 ans que La Hasba22 est dans le game, et ça commence vraiment à porter ses fruits. Après le pic de popularité avec la sortie du son "Barcola", on attendant beaucoup de sa part, et le rappeur semble prendre le bon chemin. Le kickeur du 19ème vient de nous dévoiler un tout nouveau clip, au titre évocateur : "Bara ou Barreaux". Et pour bien coller avec le thème de la course à l'oseille, il nous a sorti une prod un peu venue d'ailleurs, dans un genre rage/rock/electro, et franchement, ça fonctionne assez bien! Vous en pensez quoi ?