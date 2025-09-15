JRK 19 et Freeze Corleone découpent dans "112"

JRK 19 est de retour avec un clip en compagnie de Freeze Corleone et forcément, ça kicke fort.

JRK 19 fait partie de ces rappeurs qui devaient connaître la même explosion qu'un La Mano 1.9 ou Nono La Grinta. Malheureusement il a été pas mal emmerdé par des soucis judiciaires pendant toute l'année 2025. Mais pas de quoi entamer son moral et sa détermination : la preuve, il est déjà de retour avec son premier clip depuis cette mois, et pas avec n'importe qui, puisqu'il s'agit du sombre Freeze Corleone, pour leur morceau "112".

Un morceau qui fait la part belle au kickage, comme on peut s'en douter au vu du casting. Ici pas de mélodie, pas de chorégraphie TikTok, juste du sale. On commence à en avoir l'habitude quand on entend Freeze sur un morceau : le gars n'est pas là pour rigoler. Cette fois, on dirait même qu'il a des comptes à régler, puisqu'il termine son couplet par un "Cartier sur les poignets, pas d'Festina, donc RAF si j'fais pas d'festivals". Un clin d'œil à son actualité, lui qui a été déprogrammé des Eurockéennes de Belfort cet été.

Alors que Freeze nous amène de la science de la rime et des placements, JRK 19, lui est plutôt dans le registre de l'énergie : voix qui porte, flow carré, grosses lines, attitude bien gang, bref, tous les ingrédients sont rassemblés pour nous offrir un beau feat, avec un clip au visuel volontairement inquiétant et mystérieux.