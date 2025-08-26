Kaaris et Triangle des Bermudes dévoilent le clip de "D sur D"

Triangle des Bermudes continue à ambiancer votre rentrée après la sortie de "Charger".

On les a entendus partout pendant tout l'été, et même Travis Scott et d'autres grosses stars US se sont ambiancées sur leur tube "Charger" : Triangle des Bermudes est le collectif incontournable de l'été 2025. Et au lieu de se reposer sur leurs lauriers, ils ont directement enchaîné avec la publication d'un morceau avec Kaaris, "D sur D". Un titre qui vient d'avoir droit à son clip !

Une vidéo qui sent bon les vacances d'été, même si c'est fini pour la plupart d'entre nous désormais, ça fait toujours plaisir de voir Riska kiffer en jet ski. On retrouve donc toute l'équipe présente sur le morceau, dans des contextes de fête, soit en train de kiffer à la plage, en concert, ou dans une ville aux allures futuristes qui ressemblent à Dubaï. Bref, un clip feel good pour ne pa strop déprimer avec la rentrée qui arrive !