Kofs et Kamelancien font bien plus que le "Minimum"

Encore une grosse connexion entre la génération actuelle et les anciens du rap fr, merci Kofs !

Kofs continue à envoyer de la force à son projet "Mon Ecole (Vol. 1)", sorti il y a un peu plus de deux semaines, qu'on a d'ailleurs classé dans notre top 10 des projets rap FR préférés du deuxième trimestre 2025. Cette semaine, le rappeur marseillais vient de dévoiler un nouveau clip, en compagnie de Kamelancien, un grand rappeur du 94 qui va rappeler des souvenirs à ceux qui ont grandi dans les années 90/2000. Le morceau s'appelle "Minimum", et ça fait tellement plaisir d'entendre à nouveau la voix si caractéristique de Kamelancien ! Il n' arien perdu de sa facilité au micro, et Kofs l'a aussi vraiment respecté, en sortant un des meilleurs couplets de son album. Un couplet rempli de punchlines, quant au clip, on a droit à une ambiance bien street et sombre. Ça commence au quartier, et ça se termine dans une salle de boxe avec deux combattants qui s'affrontent sous les yeux des deux artistes. Un feat qui fonctionne plutôt bien, vous en pensez quoi ?