DECIMO veut la "Vie Facule"

Du vrai rap dans vos oreilles

DECIMO dévoile son nouveau clip "Vie Facile", un titre fort où le rappeur mêle lucidité crue et mélodie touchante. À travers une plume imagée et percutante, il lève le voile sur une réalité où la vie facile n’est qu’un mirage, souvent pavée de pièges et de douleurs.

Le refrain chanté vient apporter une douceur contrastante, presque apaisante, à un propos lourd de sens. Dans les couplets, DECIMO fait preuve d’une précision chirurgicale : il découpe la production avec justesse pour livrer un rap sincère, ancré dans le réel.

Avec ce morceau, DECIMO confirme une nouvelle fois sa capacité à allier fond et forme, et à transformer les difficultés du quotidien en musique poignante.