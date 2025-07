Agatchu frappe fort avec "Chances"

Un morceau parfait pour l'été !

En attendant la sortie de son EP "Vibe", prévue pour le 11 juillet, l’artiste angolais continue de tracer sa route au-delà des frontières du rap. Avec son nouveau clip "Chances", Agatchu livre une création à la croisée des genres, puisant dans des influences bossa nova et brésiliennes pour offrir un moment suspendu.

"Chances" est une invitation à ralentir et à ressentir. Sur une instru organique et chaleureuse, la voix d’Agatchu, posée avec délicatesse, nous emmène dans un univers où l’émotion prime sur la performance. Ce morceau met en lumière l’étendue de sa palette musicale : riche, hybride, et profondément ancrée dans l’émotion.

Une chose est sûre : Agatchu ne se contente pas de suivre les tendances, il les redéfinit.