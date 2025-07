Zé mélange mélancolie et hit de l'été dans "Caille"

Un morceau impactant à ne pas manquer !

Zé frappe fort avec son nouveau clip « Caille », un voyage sonore immersif qui nous plonge au cœur de la vie de rue. À travers le regard d’un jeune homme en pleine ascension, l’artiste dresse le portrait d’un quotidien brut, entre espoir, débrouille et ambition.

Sur une rythmique dansante aux influences sud-américaines, Zé mêle groove unique et storytelling incisif. Le contraste entre l’envie de bouger et la réalité poignante du récit donne toute sa puissance au morceau. « Caille » s’impose ainsi comme un hymne à la jeunesse urbaine, entre ombre et lumière. Une sortie à ne pas manquer.