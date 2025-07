Un morceau extrait du tout nouveau projet d'ISS.

On savit qu'ISS nous préparait du sale pour 2025, et il ne nous a pas déçus avec la sortie de son projet "Micro d'Or". Et pour donner un peu de force à l'album, il vient de dévoiler le clipd e "Roue Libre", un feat avec Landy extrait du projet. Un morceau assez estival avec beaucoup de mélo, et d'ailleurs pour le clipper, les deux artistes sont partis au soleil. En mode désert, grosses bécanes, palmiers, piscine, c'est la grande vie ! Clairement, ça donne envie de partir en vacances.