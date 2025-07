Rick Ross et Pharrell à Paris pour le clip de "For The Money"

Avec un nouveau single qui a des vibes un peu afro et dancehall.

On vous avait parlé de la visite de Rick Ross à Paris il y a plusieurs mois, pendant laquelle il s'était rendu dans un des restaurants d'Ibra TV. Visiblement, il n'a pas fait que ça : le rappeur est aussi venu pour la musique. Il en a donc profité pour se faire influencer par la vibe parisienne, et pour fair eun morceau produit par Pharrell Williams, qui est souvent à Paris depuis qu'il est directeur créatif chez Louis Vuitton. De plus, il a également un studio à Paname. On imagine que c'est là qu'ils ont enregistré ce feat, "For The Money", qui vient de sortir accompagné de son clip. Une vidéo tournée à Paris, dans laquelle on voit Rozay déambuler dans Paname en pleine fast life, à base de "je prends la pose sous la Tour Eiffel et je dévalise les boutiques de luxe". Visiblement, Rick Ross semble avoir apprécié son passage dans la capitale !