Nej' et Keblack s'unissent avec "La Var"

Un morceau qui va beaucoup tourner cet été !

Nej' et Keblack réunis sur un même titre ? C’est la promesse d’un hit aussi solaire que percutant. Avec leur nouveau clip "La Var", les deux artistes livrent une collaboration aux couleurs d’été, entre pop urbaine et mélodies orientales, taillée pour ambiancer les playlists de la saison.

Toujours aussi captivante, Nej' s’impose une fois de plus comme l’une des voix les plus singulières de sa génération. Révélée par une série de titres envoûtants, elle enchaîne les succès en streaming, avec plusieurs morceaux classés dans le top des plateformes. Véritable phénomène, elle a récemment prouvé l’étendue de son aura en remplissant Bercy – un rêve devenu réalité devant des milliers de fans conquis.

À ses côtés, Keblack n’est pas en reste. Hitmaker reconnu, il combine charisme, sens du refrain et une énergie contagieuse. De ses premiers tubes viraux à ses dernières performances, il cumule des centaines de millions de vues et de streams.

En duo comme en solo, Nej' et Keblack font vibrer les scènes et les cœurs. Populaires, sincères et résolument actuels, ils confirment avec "La Var" qu’ils sont bien plus que des artistes : ce sont des voix qui comptent.