Franglish en crooner dans "Ma Came"

Un crooner amoureux, sur un son qui est une vraie douceur.

Franglish continue sa route, lui qui est déjà reconnu comme un des meilleurs chanteurs de "love" de ces dix dernières années. Après avoir sorti son projet "Aura x G-Wave" en avril 2025, il a encore une fois rencontré un gros succès, et il continue à envoyer de la force à son album avec cette semaine la publication d'un nouveau clip extrait du projet. Le titre s'appelle "Ma Came", et on y retrouve Franglish dans une espèce de cabaret / music hall, entouré par un groupe, en train de performer une chanson d'amour sur scène qui fait danser tout le monde. Un clip pas très loin de la réalité de Franglish, finalement !