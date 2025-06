Emma'a et Chily en mode lover dans "C'est mon BB"

Des amoureux, mais qui se posent des questions sur leur moitié !

On est bientôt en été et évidemment, les artistes font la course pour savoir qui est celui qui va sortir le plus gros tube de l'été. On ne sait pas qui ce sera, mais on vient de découvrir un nouveau concurrent sérieux ! Un titre qui nous vient directement d'Emma'a, la chanteuse gabonaise qui ne fait que monter depuis 3 ans maintenant. Le morceau s'appelle "C'est mon BB", et il s'agit d'un featuring avec Chily, autre habitué des tubes qui cartonnent. Le résultat, c'est un morceau terriblement dansant, avec un style afro-pop qui est toujours aussi efficace, et le thème de l'amour, évidemment, un sujet inépuisable. Le tout, appuyé par un clip tourné dans un décor très luxueux, probablement un hôtel ou un manoir, même si le style date un peu, ça va très bien avec les tenues des artistes !