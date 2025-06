Un Moubarak qui nous fait un retour dans une nouvelle vibe.

Moubarak continue à charbonner comme très peu d'autres artistes, lui qui sort sans cesse des nouveaux clips, des EP... Cette semaine, on le retrouve pour un morceau un peu différent, quasiment sans mélo, sans chant, sans autotune, juste un Moubzer qui rappe sa vie, dans une ambiance bien sombre, accompagné par un clip aux images assez soignées, on dirait presque qu'elles ont été crées via l'Intelligence Artificielle. On vous laisse découvrir tout ça !