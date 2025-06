Fresh et Leys en plein découpage dans "Ride or Die"

Les deux finalistes de la saison 1 de "Nouvelle Ecole" nous offrent un très joli feat.

On l'avoue, on n'était pas forcément fans du format "Nouvelle Ecole". Car on trouvait tout ça parfois un peu caricatural, un peu trop mis en scène pour du rap, qui est normalement l'école de la spontanéité, pas du spectacle télévisé. Mais il faut avouer, saison après saison, que l'émission révèle de vrais talents, la preuve avec Fresh et Leys, entre autres. Les deux finalistes de la saison 1 ont rassemblé leurs forces pour nous proposer un featuring efficace, "Ride or Die", qui prend la forme d'une belle séance de kickage dans les règles, avec des rimes très bien construites, franchement, c'est réussi. On vous laisse découvrir tout ça !