Fresh LaDouille et Landy en mode été sur "Vida Dolce"

Gros soleil, gros fer, gros tube ?

Les beaux jours sont là et le rap français passe en mode estival. Des sons un peu plus mélodieux, des clips tournés au soleil, et des titres qui ont le potentiel pour être diffusés en showcase, car nos rappeurs tournent pas mal l'été. Et d'ailleurs, il y a un gars dont on pourrait bien entendre parler souvent cet été : c'est Fresh LaDouille, qui a recommencé à être pas mal actif ces derniers temps, avec beaucoup de sorties de clip. En revoilà une cette semaine, en très bonne compagnie, avec Landy, qui a lui aussi un programme chargé en 2025. Le featuring s'appelle "Vida Dolce", et il s'agit d'un titre plutôt mélo, avec nos deux rappeurs qui chantent, et un clip dans lesquels on les voit sous les palmiers, avec de grosses voitures de sport, une belle villa, bref, la vie de rêve, Tony !