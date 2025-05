Djadja & Dinaz de retour avec "En Vrai de Vrai"

Le duo du 77 revient faire parler de lui, dix mois après la sortie de son dernier clip.

On ne parle pas beaucoup d'eux, et en même temps, ils n'en ont pas besoin. Quasiment absent des médias depuis des années déjà, Djadja & Dinaz continuent d'empiler les millions de vue set de streams dans la discrétion, grâce à un public ultra-fidèle et mobilisé. Un sacré chemin parcouru depuis "On s'promet" en 2016. Assez silencieux depuis plusieurs mois, les rappeurs du 77 viennent de ressortir un nouveau single nommé "En vrai de vrai", accompagné de son clip. Une vidéo qui semble avoir été tournée lors d'un des derniers concerts du groupe, et on peut voir que le public est nombreux. Au niveau musical, on retrouve quelque chose d'assez fidèle à ce que Djadja & Dinaz ont toujours fait, avec pas mal de mélo, d'autotune, ça devrait plaire à leur public !