Poetic Lover de retour avec le clip de "Il faut vivre"

Un retour attendu après des années d'absence pour les Poetic Lover.

Pour les amoureux du RnB des années 90/2000, on a une excellente nouvelle : c'est l'heure du retour des Poetic Lover, avec de la nouveauté musicale ! Alors que leur dernier album date de l'an 2000, le groupe de Noisy-le-Grand a décidé de se rappeler à nos bons souvenirs avec ce nouveau morceau clippé, "Il faut vivre", qui annonce certainement un futur projet, du moins on l'espère. En tout cas, une chose est certaine : 20 ans plus tard, les voix des chanteurs sont toujours aussi douce, et le choix de cette instru très marquée hip hop new-yorkais est une très bonne idée. Même dans l'esthétique de la vidéo, on retrouve quelque chose de très "New-York" qui est plutôt plaisant, bref, un retour réussi, on vous invite à découvrir tout ça !