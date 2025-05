Tayc en très grande forme sur "Ma Lady"

Le nouveau clip de Tayc est une véritable douceur pour l'été.

Vous cherchiez un son qui va devenir votre tube de l'été ? Plusieurs concurrents sont déjà dans l'arène, on pense notamment à Aya Nakamura et à son featuring avec Joé Dwèt Filé, "Baddies". Mais Tayc ne veut pas se laisser faire et il vient lui aussi de dévoiler un nouveau single, accompagné de son clip. Ca s'appelle "Ma Lady", et ce n'est pour l'instant extrait d'aucun album. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va cartonner.

Car entre le rythme, à la fois très doux, et très entraînant, le texte qui nous parle d'amour (évidemment, c'est Tayc), et surtout, le clip complètement ouf, c'est certain qu'on va entendre parler du single. La vidéo est très réussie, il s'ait d'une énorme session studio dans une vibe 100% africaine, puisque beaucoup de figurants apparaissent soit en habit traditionnel, soit avec leurs plus belles sapes, soit un mélange des deux. En tout cas, il se dégage de tout ça une bonne humeur et une ambiance chaleureuse, et on peut dire merci à Matéo Da Silva pour la réalisation de cette belle vidéo !