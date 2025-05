Kanoé fait du sale sur "Autodidacte #1"

Le rappeur continue d'affiner sa lame.

Kanoé continue de grandir et d'améliorer sa maîtrise, morceau après morceau, freestyle après freestyle, projet après projet. Pas facile de continuer à se construire une carrière dans le game lorsqu'on s'est fait découvrir à 13 ans par un freestyle. Mais le rappeur a su mettre les gens d'accord qu'il s'agisse d'artiste ou simplement du public : il n'est clairement pas là pour rire. Il continue de le prouver avec son nouveau morceau, "Autodidacte #1", dans lequel il commence en balançant quelques piques bien agressives. Grosse maîtrise dans le flow, des paroles de plus en plus intéressantes, et même niveau visuel, le rappeur affirme son identité, bref, encore du bon boulot de la part du jeune kickeur.