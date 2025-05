Liim's dévoile le clip de "Scintiller"

Le rappeur du 9.3 est de retour avec un nouveau clip, qui annonce peut-être quelque chose de plus grand !

Liim's s'était bien fait remarquer en 2024 avec son album "Mentalité Baara" et il semble avoir envie de remettre ça en 2025 ! Rien n'a été annoncé pour le moment mais on ne serait pas étonné de voir le rappeur sortir un album cette année. Car son nouveau single, "Scintiller", a tout d'un morceau avec lequel on commence doucement teaser un projet. Une chanson remplie de mélo, mais sans trop forcer, avec sa voix qui reste assez douce et maîtrisée. Quant au clip, on retrouve le rappeur en plein kiff, dans une jolie barraque, puis en train de rider dans un véhicule qui ressemble à un Classe G (mais on n'est pas très sûrs) au ciel étoilé, avant de le retrouver en conférence de presse. Le message est simple : l'objectif est de briller, maintenant, et le rappeur met clairement toutes les chances de son côté !