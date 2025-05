So La Lune continue d'innover avec "Motor" et "30 secondes"

Deux clips à savourer pour les fans de So La Lune, qui continue de briller.

10 mois sans clip, on peut dire que c'était un peu long pour les fans de So La Lune. Mais comme vous le savez, la qualité ça prend du temps, et désormais il est de retour et a même annoncé un nouvel album, "Nouveau Produit", qui arrivera dans les bacs le 16 mai prochain. En attendant, pour nous teaser ça, le rappeur a décidé de nous dévoiler deux nouveaux clips, de titres qui seront présents sur le projet. On commence par "30 secondes", un titre à base de guitare dans lequel on ressent pas mal de mélancolie mais aussi beaucoup de détermination chez So. Avec une vidéo dans laquelle on le retrouve dans pas mal d'endroits inattendus, même s'ils symbolisent tous quelque chose de présent dans l'univers du rappeur.

Pour "Motor", on a droit à une vidéo beaucoup plus psychédélique, avec à la base un décor gris assez terne, sur lequel viennent s'enchaîner pas mal d'effets visuels un peu surprenants. Bref, toujours autant de complexité et de sens multiples dans la musique de So La Lune, et c'est clairement une des choses qui fait sa force depuis qu'il a pété !