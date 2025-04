Rohff de retour avec le clip de "Ma Nature"

Housni est déjà de retour avec de la nouveauté, moins d'un an après la sortie de "FITNA".

Housni a déjà décidé de revenir avec de la nouveauté, moins d'un an après la sortie de son dernier album en date, "Fitna". Cette fois, le retour prend la forme d'un morceau, accompagné de son clip, mais on n'est pas à l'abri de voir ce titre intégré à un futur projet ! En attendant, on découvre donc le clip de "Ma Nature", un morceau assez actuel dans les sonorités, avec pas mal de passages chantés et pas mal de mélo, mais aussi des passages kickés. Avec des paroles anti bling bling, authentiques, fidèles au personnage de Rohff, et une vidéo qui semble tournée dans un petit coin tranquille de la campagne française, où Housni a l'air de se ressourcer.