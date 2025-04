Yaro s'associe à AB avec le son "AF1" !

Une connexion FR x BR qui fonctionne hyper bien !

Yaro frappe fort avec AF1, un nouveau morceau en collaboration avec le célèbre artiste britannique AB. Un duo inattendu mais explosif, où les deux rappeurs livrent un passe-passe intense entre français et anglais, dans un flow parfaitement maîtrisé.

Sur une prod aussi incisive que mélodique, AF1 enchaîne les punchlines tranchantes et les phases percutantes. La chimie entre Yaro et AB saute aux oreilles : ça kick, ça envoie, et surtout, ça fonctionne. Le clip, sobre mais efficace, met en lumière cette connexion internationale qui transcende les frontières du rap.

Avec AF1, Yaro prouve une fois de plus sa capacité à se renouveler et à s’ouvrir à d'autres horizons, tout en gardant son ADN street et élégant. Un morceau efficace, qui donne envie de le remettre en boucle.