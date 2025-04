MC Santos de retour avec "On gère ça"

3 mois après son dernier clip, le luxembourgeois est déjà à nouveau au charbon.

Ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de parler des rappeurs du Luxembourg, alors que là-bas aussi, il y a des quartiers, et des mecs qui kickent. Cette semaine, on va vous parler d'un gars qui est dans le game depuis assez longtemps, MC Santos, et qui vient de publier son nouveau clip, "On Gère ça", avec plusieurs mois de silence.

Un morceau d'ancien, quand on l'entend rapper, mais qui n'est pas du tout old school, au contraire : les sonorités sont plutôt actuelles, notamment les notes de guitare qui donnent une couleur un peu latino. La vidéo a été tournée à Londre, et on vous laisse découvrir tout ça !