Sonny Rave en démonstration dans "Besoin"

Un vrai voyage dans le temps avec du RnB tah l'époque.

Parmi les auditeurs de Générations, beaucoup de kiffeurs de rap, on le sait. Mais il ya aussi de grands amateurs de RnB, et on a exactement ce qu'il vous faut pour passer un bon weekend avec un très bon morceau signé Sonny Rave. Le titre s'appelle "Besoin", évidemment ça parle d'amour, et la vibe est folle, elle nous renvoie tout droit dans les années 90/2000, période dorée du RnB, avec un clip à l'ancienne (surtout le grain de l'image) qui est bien dans le thème. Bref, on valide fort ! Et vous ?