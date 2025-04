Oboy va serrer "Comme Ye"

La ref est belle, et elle est bien placée !

Cette semaine, on va avoir droit au retour d'Oboy avec un nouvel album, "Olyboy", attendu pour le 4 avril. Un projet qui pourrait bien faire beaucoup de bruit, puisque le rappeur a déjà connu de très gros succès par le passé. En tout cas, il met toutes les chances de son côté pour créer l'événement, car les extraits dévoilés jusqu'ici sont très carrés. En voilà d'ailleurs un nouveau : cette fois le morceau s'appelle "Comme Ye". On est sur une vibe un peu planante, avec pas mal d'autotune, un rythme plutôt lent, des punchlines pleines d'egotrip et un morceau qui est dans les tendances très actuelles avec cette prod de Machynist et Some-1ne qui aurait très bien pu se retrouver sur l'album de Playoi Carti. Voilà qui donne envie de voir la suite !