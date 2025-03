Thug Dance s'associe à JMK$ avec "Wine"

Le célèbre beatmaker décidé de collaborer avec un prodige de Marseille, ça ne peut qu'être un banger !

Le rap marseillais continue d’évoluer, et cette fois, c’est Young Dance et JMK$ qui frappent fort avec leur nouveau clip "Wine". Aux manettes de la prod, on retrouve THUG DANCE, beatmaker marseillais de renom (Zamdane, Soso Maness, Hamza...), qui livre ici une instrumentale aux sonorités d’Atlanta, tout en infusant une touche de soleil méditerranéen.

JMK$, habitué aux toplines fluides et entêtantes, surfe parfaitement sur cette prod signature, où une guitare envoûtante et des violons mélancoliques viennent renforcer l’atmosphère du morceau. Entre vibes planantes et mélodie accrocheuse, "Wine" s’impose comme un titre calibré pour tourner en boucle, autant dans les enceintes que sur les plateformes.

Le clip, lui, met en avant l’univers visuel du duo, oscillant entre esthétique street et ambiance nocturne immersive. Avec ce banger, Young Dance et JMK$ confirment leur alchimie et leur ambition de marquer le game.