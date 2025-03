Maureen dans Colors avec "Bend Your Back"

L'artiste Martiniquaise montre tout son talent à l'international !

On a un nouveau COLORS ! Et cette fois, c'est la Martinique qui est à l'honneur avec Maureen, qui interprète son tout nouveau titre "Bend Your Back" sous un fond cyan éclatant.

Avec ce morceau, l'artiste nous livre une shatta comme on les aime : rythmée, sensuelle et taillée pour enflammer les soirées. Son flow et son énergie captivante font de ce titre un incontournable pour tous les amateurs du genre.

Pour tous les fans de shatta, "Bend Your Back" est clairement un son à ajouter à sa playlist dès maintenant.