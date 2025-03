Tchiki'O sort son EP avec le clip "Le Transsibérien"

Avec une collab avec l'Enfant Don !

Le 21 février dernier, Tchiki'O a dévoilé Le Transsibérien, premier extrait de son prochain EP "Rhodium Vol. 1", sorti ce 7 mars. En featuring avec L'Enfant Don, ce titre est une véritable odyssée musicale, où rimes affûtées et ambiance mélancolique se mêlent à la perfection.

Entre technique pointue et mélodies envoûtantes, Tchiki'O prouve une fois de plus son savoir-faire et embarque l'auditeur dans un périple sonore captivant. Un morceau incontournable pour les amateurs de rap ciselé, et une belle porte d'entrée pour ceux qui veulent découvrir son univers.