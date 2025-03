WarEnd en mode conquérant dans "Qui veut War ?"

Le rappeur compte frapper fort en 2025 : "Le nouvel ARC commence aujourd'hui "

L'ovni du rap WarEnd est de retour, et compte bien frapper fort ! Comme à son habitude, le rappeur énigmatique qui avait marqué tous les esprits dans la saison 2 de Nouvelle Ecole, revient avec un morceau au titre plus qu'évocateur : "Qui veut War ?". Dans un clip à l'esthétique mystérieuse et, disons le, presque mystique, le rappeur nous emmène en plein cœur d'une zone encore inexplorée : son cerveau. Entre ses punchlines acérées, une production percutante, un flow pas déconnant et surtout, une énergie contagieuse, WarEnd propose un titre très propre, à streamer d'urgence en attendant la sortie de son tout nouveau projet, qui sortira courant 2025.