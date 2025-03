Jok'os vient de sortir le clip "RIEN NE ME RESSEMBLE"

Un artiste unique en son genre !

Encore une fois, Jok'os prouve qu'il est un artiste à part dans l'industrie du rap français ! Avec son nouveau clip "RIEN NE ME RESSEMBLE", il nous offre un morceau unique qui joue sur un contraste saisissant : une prod festive qui donne envie de bouger, mais un flow mélancolique et des paroles profondes qui traduisent son sentiment d’être en décalage avec la société actuelle.

Un titre où beaucoup pourront se reconnaître, tant le talent d'écriture de Jok'os frappe par sa justesse et son émotion. Mais ce n’est pas tout : l’artiste vient tout juste de sortir son projet T.2 ! Une occasion en or pour suivre son ascension et découvrir son univers avant tout le monde. Alors, si vous voulez être aux premières loges de l’évolution de Jok'os, c’est maintenant ou jamais !