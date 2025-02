Avec une insolence bien présente, les deux rappeurs kickent ça bien.

Oboy continue à teaser la sortie de son prochain projet, "Olyboy", dont on ne connait toujours pas la date officielle. Ce qu'on sait, par contre, c'est que le rappeur parisien est en feu en attendant cette sortie. Cette semaine, il nous dévoile un nouvel extrait du projet, "Maybach", en featuring avec 1Plik140. Pas d'autotune, que de l'egotrip et des phases insolentes, avec une facilité déconcertante au micro, bref, évidemment, on valide. Et surtout, on attend la suite !