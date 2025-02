Un duo inattendu mais il marche super bien !

Besoin d’un son pour démarrer le week-end en beauté ? Ne cherchez plus, J9ueve et Leto ont ce qu’il vous faut avec "JE NE PLEURE MEME PLUS" ! Un morceau mélodieux qui, malgré son titre, ne risque pas de vous faire pleurer... sauf peut-être en voyant le poulet qu’ils nous ont préparé dans le clip.

Les deux rappeurs enchaînent les flows millieux et mélodieux à la perfection, livrant un banger qui mérite direct sa place en playlist !