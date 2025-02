Nouveau clip pour le rappeur de Mantes-la-Jolie !

Decimo n'a pas encore explosé au sens médiatique du terme, mais le rappeur continue de faire parler de lui à chaque sortie. Et c'est normal, il est clairement un des meilleurs rappeurs du 78 en ce moment. Il le montre encore cette semaine avec la sortie de son tout nouveau clip, "Opening 1", dans lequel il nous propose une séance de kickage toute en maîtrise (rapper vite, ça veut pas dire rapper bien, comme le disait un célèbre rappeur français), mais bien énervée. On valide fort, et vous ?