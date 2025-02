Still Fresh est dans la "LOCATION"

Et le rappeur fait une grande annonce !

Vous avez besoin d’un bon son qui ambiance pour alimenter votre week-end ? On en a un pour vous ! Still Fresh vient de dévoiler son nouveau single, intitulé "LOCATION", un morceau ambiançant et mélodieux qui prouve encore une fois tout le talent de l’artiste parisien.

Et surprise, le rappeur vient d’annoncer une date exceptionnelle à l’Olympia le 11 novembre 2025 ! Une belle occasion pour ses fans de le retrouver en live et de vibrer sur ses plus gros bangers.

Un morceau à mettre tout de suite dans votre playlist !