Guy2Bezbar fait fort avec "Bébé à moi"

Coco Jojo continue à faire monter la pression avant la sortie de son projet.

Jusqu'à très récemment, Guy2Bezbar était un "underdog" dans le rap français, un gars qu'on savait bourré de talent, mais à qui il manquait quelque chose pour devenir un des plus gros noms du game. Mais depuis "Monaco", il a clairement changé de statut, et maintenant, c'est devenu un artiste très attendu. Notamment pour son projet, "Black House", qui arrive le 21 février, et dans lequel il y aura un feat avec Rick Ross. Mais en attendant, il fait monter la pression, avec la sortie de ce nouveau single, "Bébé à moi", accompagné de son clip. Un morceau musicalement assez réussi, avec cette prod minimaliste sur lequel le flow du rappeur parisien se pose parfaitement. On a hâte de voir ce que le projet va donner la semaine prochaine !