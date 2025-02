BAG Jeune B dévoile son projet avec le clip "Sao Paulo"

Une prise de risque réussie pour le rappeur !

Après avoir enchaîné les singles, BAG Jeune B dévoile son premier projet Brique Par Brique, un EP de 6 titres dans lequel le jeune artiste présente une multitude d’influences outre-Atlantique et franciliennes. Dans ce projet, le rappeur se sert davantage de sa voix comme d’un instrument et se permet quelques prises de risque bien senties comme sur "Sao Paulo", un titre à la croisée de plusieurs genres sur lequel BAG se montre à l’aise, prouvant que sa plus grande force est sa polyvalence.

Le clip, à l’esthétique soignée, accompagne parfaitement l’ambiance du morceau, renforçant l’univers singulier de BAG Jeune B. Une preuve de plus que le jeune artiste est à suivre de près sur la scène rap actuelle.

Découvrez dès maintenant le clip de "Sao Paulo" !