HolyBrune dévoile le clip de "Fair Game"

On jurerait qu'elle vient des States, et pourtant, HolyBrune est bien française !

Cette fois, on va vous parler d'une artiste un peu coupd e coeur. Il ne s'agit clairement aps de rap, mais plutôt de RnB. La jeune chanteuse s'appelle HolyBrune et en 3 ans, elle a déjà pas mal fait parler d'elle, puisqu'elle est validée par DJ Snake ou encore Kaytranada, des gens qui s'y connaissent en musicalité. Avec sa voix incroyable, elle vient de dévoiler le clip de "Fair Game", dans lequel on la retrouve à une table de poker, entourée d'hommes, dans une ambiance mi RnB, mi-funk, qu'on valide de fou ! On vous laisse découvrir tout ça.