Alonzo et Gazo ont bu "Toute la noche"

Découvrez le clip de la grosse connexion entre Alonzo et Gazo.

C'était une des grosses sorties de la semaine en rap français : Alonzo a dévoilé un tout nouvel album, "Longue Vie à Nous", que vous avez certainement poncé pendant le weekend. Un projet qui contient notamment de très gros featurings, notamment celui avec Gazo, "Toute la noche", qui vient d'ailleurs d'être clippé ! Au programme de la vidéo, du noir, beaucoup de noir, avec vraiment très peu de lumière, mais en même temps, c'est normal pour un clip qui parle de la noche. On voit tout de même quelques bolides et des meufs en arrière-plan, et on vous laisse découvrir tout ça juste ci-dessous !