Redman et Method Man à nouveau réunis pour "Lalala"

Le duo le plus "fumeux" de l'histoire du rap US est de retour pour un nouveau morceau.

Au mois de décembre 2024, Redman a sorti un nouvel album, "Muddy Waters Too". Un disque sorti sans trop attirer l'attention des médias, normal vu l'âge des deux tauliers, qui ne sont plus tellement "hype", mais c'est dommage car le disque renferme tout de même quelques bons morceaux, sur lesquels on voit que Redman maîtrise encore bien l'art du kickage. Cette semaine, il revient le prouver aux côtés de Method Man, son pote de longue date, avec le clip de "Lalala". Un clip bien coloré, qui sent bon la street new-yorkaise, avec un Meth' toujours aussi en forme, bref, ça fait plaisir de les revoir !