Moubarak est "Boosté" comme jamais

Le marseillais est hyper productif en ce moment.

Moubarak était vraiment très actif sur Youtube ces derniers mois, et on comprend mieux pourquoi : le rappeur marseillais vient tout juste de sortir un nouvel EP, "Solide", il y a quelques jours seulement. On le retrouve d'ailleurs cette semaine avec le clip d'un morceau extrait du projet, "Boosté". Un titre dans lequel on retrouve sa recette habituelle, sur fond de mélodie, de mélancolie, de vie de rue et de conseils de vie. Pour la vidéo, Moub' a fait le choix original de se faire filmer uniquement de dos, dans différents décors, tous liés à Marseille d'une manière ou d'une autre. On vous laisse checker tout ça !