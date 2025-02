Boub'z et Fresh découpe la prod dans Génération RP

Le duo belge nous offre un très beau cadeau pour ce début d'année !

Un duo 100% belge efficace ! Après sa victoire à la première saison de Nouvelle École, anciennement connu sous le nom de Fresh La Peufra, Fresh continue son ascension et s'associe en 2025 avec le jeune talent Boub'z. Leur morceau, "Generation RP", est un savant mélange entre kickage et mélo, offrant un résultat percutant et entraînant. Une connexion fluide et une prod soignée font de ce titre un vrai banger qu'on écoute et réécoute dans notre playlist.