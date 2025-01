DVM appelle Freeze Corleone en renfort pour le clip de son "Intro DVM"

L'émission rap la plus populaire du moment passe à la vitesse supérieure et annonce son projet !

Vous avez forcément déjà vu des vidéos extraites du célèbre DVM Show, clairement l'émission rap qui a le plus de buzz depuis un an. L'équipe derrière l'émission a décidé de passer à al vitesse supérieure en proposant un projet, appelé "Dans Vos Mères", qui est d'ailleurs dispo en précommande. Et pour annoncer le projet, quoi de mieux qu'une grosse intro signée Freeze Corleone ? Un Prof Chen en forme, qui découpe comme à l'ancienne, à l'époque de "FDT", sur une prod assez lente qui lui laisse toute la place. Un perfect de plus à ajouter au compteur de Freeze.