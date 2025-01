Nej' envoutante dans "Abracadabra"

Un morceau extrait du nouvel album de Nej'.

On part sur un morceau qui va mettre un peu de douceur dans votre weekend. Cette semaine, Nej' est de retour, avec un nouvel album qui vient tout juste de sortir ! Un projet nommé "SOS IV - Paranormal", qui contient une dizaine de titres, dont le morceau "Abracadabra" qui vient d'être clippé aujourd'hui. L'occasion de se rendre compte que la voix de la chanteuse est toujours aussi envoutante, avec un morceau qui parle d'amour. Ce qui frappe aussi, ce sont les moyens déployés pour le clip, avec des tenues absolument incroyables et des effets visuels assez fous. La vidéo a dû nécessiter énormément de taff, et rien que pour ça, on vous invite à checker ça !