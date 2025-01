Central Cee déterminé dans "Limitless"

Le rappeur laisse parler ses émotions, et ça fait mouche.

Il se pourrait bien qu'il soit là, le plus gros album de rap de cette rentrée 2025. Central Cee a frappé fort avec "Can't Rush greatness", qui est son premier véritable album studio (les précédents projets n'étaient que des mixtapes et des EP). Forcément, qui dit album, dit un soin un peu plus important apporté au projet de manière générale, notamment au niveau des instrus. On peut le vérifier avec "Limitless", extrait de l'album, dont le clip vient de sortir aujourd'hui. Un titre avec lequel le rappeur anglais laisse parler ses émotions, en parlant de plein de sujets qui le touchent de près, notamment de ses liens avec ses proches, du fait que maintenant, ils écoutent sa musique et qu'il doit donc faire attention. Pour le clip, on a droit à une vidéo en noir et blanc, qui commence par une séance de muscu en extérieur. On peut sentir toute la détermination de 'l'artiste, qui veut franchir encore un cap, on lui souhaite d'y arriver !