Beendo Z de retour avec "Quitter la Partie"

Ils ont voulu voir, ils ont quitté la partie.

Beendo Z a plus fait parler de lui récemment pour ses perfs sur les différents terrains de foot sur lesquels il a joué plutôt que pour ses morceaux. Mais tout ça, c'est fini : le rappeur du 95 est de retour en 2025, avec la volonté de tout casser, encore une fois. Cette semaine, on le retrouve pour la sortie de son premier clip de l'année. Un morceau qui s'appelle "Quitter la partie", dans un délire plutôt egotrip, avec un titre dans lequel il parle de ses ambitions, mais aussi de son passé qui le hante. On vous laisse découvrir le clip !