Heuss l'Enfoiré et Genezio veulent s'envoyer "2, 3 Shots"

Après ça, la soirée va s'enflammer !

Heuss l'Enfoiré n'a pas ralenti depuis 2023, avec deux gros projets sortis en deux ans, et visiblement, il est bien parti pour en sortir un nouveau cette année. En tout cas, il est à nouveau très actif ces derniers jours, et il vient de sortir un tout nouveau clip nommé "2, 3 Shots". Il s'agit d'un featuring avec Genezio (94), qui monte en flèche depuis deux ans. Concernant le son, vous vous en doutez au vu du titre, il s'agit d'un morceau calibré pour les soirées et les radios, très entraînant, avec un refrain qui reste bien dans la tête. Pour le lcip, grosse soirée de luxe au programme, avec une immense table, et évidemment quelques danseuses. Heuss continue donc de vivre la vie de Ronnie !